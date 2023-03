Le Magasin Gratuit d’Anderlecht récolte 10.000 euros et pourra continuer son action

« La mission du magasin gratuit se situe à trois niveaux : c’est un outil de redistribution de l’accumulation matérielle et de la surconsommation entre citoyens de tous horizons. Au niveau environnemental, il permet de sensibiliser aux enjeux de l’économie circulaire et à des pratiques de consommation plus écoresponsables. Enfin, en termes d’harmonie sociale, c’est un lieu de vivre-ensemble, de construction de liens sociaux fondés sur la générosité et le partage entre concitoyens », explique Marine Decottignies, chargée de projets.