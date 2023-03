Chiens pisteurs, drone…: les recherches s’intensifient pour retrouver André Romyns, disparu à Viroinval

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis jeudi, l’épouse, le fils et les huit petits-enfants d’André Romyns sont très inquiets. Ce jour-là, l’homme, autonome malgré ses 87 ans, est monté dans sa voiture vers 10h45 pour aller faire des courses à Mariembourg. « Il fallait du pain et du café. Ma grand-mère, qui le trouvait un peu confus depuis deux ou trois jours, avait pourtant insisté pour qu’il ne parte pas », raconte Fanny Romyns, la petite-fille d’André. Ce dernier est tout de même monté dans son véhicule, une Ford Fusion grise de 2003 immatriculée 109-ARZ. Depuis, on ne l’a plus revu…