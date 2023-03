Guerre en Ukraine: l’Ukraine visée par de nouvelles attaques de drones, selon son armée

La Russie, qui a lancé une invasion de l’Ukraine il y a un peu plus d’un an, pilonne régulièrement les infrastructures du pays, privant la population d’électricité et d’eau.

«Vers 21H00 le 17 mars 2023, les envahisseurs russes ont attaqué l’Ukraine avec des drones d’attaque kamikaze de fabrication iranienne de type Shahed-136/131», selon un communiqué diffusé sur Telegram. Onze drones sur 16 ont été «détruits», a assuré l’armée.