Carnaval de Tournai: les autorités communales ont remis les clés de la Ville (photos)

Les festivités ont reprise dès 11h ce samedi avec l’apéro des Berlous et la remise des clés de la Ville.

Ce vendredi soir, le Big Big Bang a lancé officiellement le carnaval de Tournai. Ce sont Sttellla et le DJ Laurent Baert qui ont cloturé cette première soirée.

La Grande Mascarade, le cortège carnavalesque qui va défiler le temps d’un après-midi dans les rues du centre-ville. Tous les ingrédients sont réunis pour que petits et grands carnavaleux fassent la fête, en toute sécurité et en toute convivialité ! Une vingtaine de chars, des groupes de musique vivantes, des percussions et les Confréries s’élanceront depuis trois départs : rue des Maux, rue Royale (Croisement Rue Becquerelle), rue Saint-Piat.