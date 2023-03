«Shadow and Bone»: la série fantastique de Netflix revient avec une saison 2 réussie

La plateforme de streaming adapte non pas une saga littéraire, mais bien deux. La trilogie « Grisha » et la duologie « Six of Crows » sont, à nouveau, réunies pour huit nouveaux épisodes.

Alina, l’invocatrice de lumière, et Mal, le traqueur, pensaient s’être débarrassés du général Kirigan lors des derniers épisodes de « Shadow and Bone », mais c’était sans compter son pouvoir sur les ténèbres du Shadow Fold. Plus puissant que jamais, le général souhaite prendre sa revanche. Alliés aux Corbeaux, un groupe de malfrats, Alina et Mal vont devoir se battre pour leur vie, mais aussi pour celles du peuple de Ravka.

Deux ans après la diffusion de la première saison sur Netflix, « Shadow and Bone » revient en force avec huit nouveaux épisodes, adaptés de deux sagas écrites par Leigh Bardugo « Grisha » et « Six of Crows. » Le succès étant au rendez-vous, le géant du streaming pourrait à l’avenir séparer ses héros pour respecter les œuvres d’origines. Ainsi, Alina et Mal poursuivrait leurs aventures d’un côté, alors que les Corbeaux (« The Crows » en vo) pourraient, enfin, avoir leur propre série. De quoi élargir un petit peu le « Grishavers » en straeming, lui qui possède une solide base de fan grâce aux romans.