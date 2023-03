Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’étude de notre sommeil et de ses multiples aspects requiert une approche spécifique envers une patientèle aux problématiques qu’il importe de définir. Ce dernier vendredi avant le printemps, journée internationale du sommeil, les professionnels de l’unité du sommeil de l’hôpital de Jolimont ont organisé deux journées portes ouvertes envers leurs patients. Créé par le Dr Diepart en 1993, le service est dirigé depuis 2004 par le Dr Alain Volckaert. Qui va passer le relais en mai au Dr Augustin Dermine. Le service est fort d’une vingtaine d’infirmier(e)s qui ont décroché le certificat interuniversitaire de la physiologie et de la pathologie de l’éveil et du sommeil.