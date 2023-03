Le conseiller communal François Schreuer agressé par un automobiliste à Liège: «Il a tenté de me renverser puis s’est mis à me menacer pour que j’efface la photo de sa plaque»

Ce premier moment d’interaction aurait dégénéré sans l’intervention de deux témoins qui se sont arrêtés, ont confirmé que je venais d’être mis en danger puis se sont interposés pour me permettre de m’en aller en sécurité », explique le conseiller sur sa page Facebook.

Tout a commencé vendredi à Liège : « Ce jour, vers 16h15, roulant à vélo (en SUL) dans la rue Saint-Léonard (à hauteur de l’athénée Liège Atlas), j’ai fait l’objet d’une agression (en plusieurs temps) de la part d’un automobiliste qui a tenté (de façon délibérée, je pense) de me renverser puis s’est mis à me menacer pour que j’efface la photo de sa plaque que je venais de faire.

Mais, visiblement, l’automobiliste n’en avait pas fini avec lui : « Après ce premier épisode, j’ai été poursuivi dans le quartier par l’agresseur, qui faisait des tours en bagnole pour me choper. J’ai réussi à lui échapper une première fois, quelques minutes après la première agression.

Je me suis alors dirigé vers le commissariat de Saint-Léonard, qui est fermé mais où se trouvaient heureusement des policiers. C’est au moment où ils m’ouvraient la porte que l’agresseur a déboulé une seconde fois… et s’est retrouvé nez à nez avec les policiers. Lesquels ont pris son identité et rédigé une fiche d’information. »