«LOL, qui rit, sort»: qui a remporté la troisième saison? Voici le classement Le programme de Prime Video a dévoilé les derniers épisodes de sa troisième saison. Laquelle des dix célébrités a été la plus drôle ? Une 4e saison est déjà prévue sur Prime Video - Capture d’écran

Par A. Sch. (D.R.)

Les deux premières saisons de « LOL, qui rit, sort » avaient été un énorme succès sur Prime Video. Il était donc évident qu’une troisième salve d’épisodes serait tournée. Le but ? Dix célé de videos brités sont enfermées ensemble avec un seul objectif : ne pas rire. Lire aussi «LOL, qui rit, sort»: comment se passe l’ambiance en coulisse? Au lancement de cette deuxième partie, ils n’étaient déjà plus que sept : Virginie Efira, Jonathan Cohen, Laura Felpin, Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Pierre Niney et Paul Mirabel. À ce stade, ce dernier est le seul à n’avoir reçu aucun carton jaune.

Après les éliminations successives de Virginie Efira, Jonathan Cohen et Laura Felpin, la demi-finale se joue entre les amies de toujours Leïla Bekhti et Géraldine Nakache, Pierre Niney et l’humoriste suisse Paul Mirabel. Malgré leurs efforts, les deux actrices sont éliminées.

La grande finale a vu s’affronter Pierre Niney et Paul Mirabel. Malgré leurs tentatives pour déstabiliser l’autre, aucun n’a réussi à faire sourire son adversaire. L’acteur et l’humoriste ont donc été départagés par Philippe Lâcheau. « Bravo à vous. Vous n’avez pas ri, vous avez résisté à tous les rounds. Vous êtes vraiment des compétiteurs incroyables » a lancé l’humoriste avant de révéler le nom du gagnant : « Comme je vous l’avais dit en début d’émission, le plus offensif d’entre vous, c’est-à-dire celui grâce à qui les éliminés ont reçu le plus de carton jaune, va être récompensé au terme de cette finale et sera donc le grand gagnant de « LOL » saison 3. Il s’agit de… Pierre Niney. »

Lire aussi «LOL, qui rit, sort», saison 3: la production a mis en place un dispositif bien précis qui empêche les candidats de tricher L’acteur, qui a révélé être en partie belge durant le jeu, s’est félicité d’avoir réussi à provoquer cinq cartons jaunes durant cette 3e saison. « Je suis très content d’avoir gagné, c’est un soulagement », déclare-t-il. Pierre Niney succède à Alexandra Lamy et Julien Arruti (saison 1) et Camille Lellouche et Gérard Darmon (saison 2). Les 50.000 euros qu’il remporte seront reversés à l’association Robert Debré pour la Recherche Médicale (l’ARDRM).