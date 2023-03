«Je me retrouve confrontée à mes démons du passé»: Lise («Mariés au premier regard») est-elle prête à refaire sa vie avec Goran?

Pour l’instant, je n’ai que des commentaires gentils et bienveillants. Après, j’avais décidé de m’enlever des réseaux sociaux, donc tout ça, je ne vois pas, et c’est très bien comme ça.

Le réveil et le petit-déjeuner se passent bien, puis vous arrivez à Malte, et on vous sent tout de suite plus distante. Qu’est-ce qu’il s’est passé ?

On a la retombée du lendemain du mariage. Le jour même, on est avec nos proches, on n’a pas le temps de réfléchir, on est hors du temps. Le lendemain, on se réveille avec nos pensées, et ce n’est pas évident parce que c’est quand même une personne qu’on ne connaît pas du tout. C’est là qu’on se rend compte si on est prêt ou non à refaire sa vie avec quelqu’un, et je me suis rendu compte que c’était compliqué. Goran était capable de s’ouvrir énormément, moi j’étais un peu bloquée.

Avant de vous inscrire à « Mariés au premier regard », vous vous sentiez prête à retrouver l’amour ?

Complètement. C’est ça qui est difficile lors de notre arrivée à Malte. Je pensais avoir tourné la page, et je me retrouve confrontée à mes démons du passé qui ressurgissent au moment où j’en avais le moins besoin. Ce n’est pas facile à vivre.

À ce moment-là, quel est votre état d’esprit ?

J’aimerais réussir à combattre mes émotions en m’ouvrant, en essayant de créer quelque chose avec Goran, mais je sens que c’est très compliqué.

Comment vous trouvez l’approche de Goran, qui tente de se rapprocher de vous, sans vous brusquer ?

Je n’ai rien à dire sur son comportement. C’est quelqu’un de très gentil, qui a tout fait pour que je sois à l’aise. Ce n’est pas de son côté qu’il y avait un problème, c’était vraiment du mien.

Vous ne regrettez pas d’avoir dit oui ?

Non, il y a eu un feeling, on se plaisait. Si je n’avais pas dit oui, je ne me serais pas rendu compte qu’il y avait encore ce problème chez moi. Je pars du principe que rien n’arrive par hasard, ça devait être comme ça.