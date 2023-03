Etape à Gesves pour se ressourcer sur les Sentiers d’Art

Gesves, c’est cette petite pépite située dans le Condroz namurois entre Namur et Huy. Pour ma part, je vous emmène y découvrir les Sentiers d'Art, soit 18 petites boucles allant de 3 à 50 km. Le temps d’une à deux journées, ces boucles, à faire en famille ou entre amis vous permettent de vous poser dans la région et de découvrir cette combinaison originale de la nature et de l’art. J’avoue, ça n’a pas été simple de choisir notre logement pour cette escapade : préférer la chambre d’hôtes At Home et profiter du jacuzzi couvert et de la vue sur la nature ? Ou investir un des trois chalets insolites In the Woods, et se relaxer dans une baignoire à bulles ou un sauna infrarouge ?

Après discussions, on a posé notre bagage dans le chalet Boréal, à la déco douce : bois clair, blanc lumineux et reflets rose poudré. J’ai laissé mon amoureux s’activer dans la kitchenette pendant que j’allais remplir la baignoire à bulles : on avait apporté de quoi cuisiner dans notre cocon. Une couette moelleuse et des fenêtres qui donnent sur les bois ont fini de nous réchauffer le cœur. En été, cela doit être bon de se reposer sur la terrasse à l’ombre des arbres ! Le matin, le panier « petit déjeuner » nous attendait devant la porte : de quoi sautiller de joie dès le réveil ! La propriétaire fait tout pour vous satisfaire : formules repas, bouteilles, fleurs, vélos, massages… : il n’y a qu’à réserver !

Bien emmitouflés, on est évidemment partis explorer les environs. Les balades au départ des chalets ne manquent pas et c’est sur l’un des Sentiers d’Art que nous nous sommes aventurés. Un circuit de randonnée magique : des prés, des champs, une ancienne carrière abandonnée, une vallée bucolique…et, intégrées dans la nature, une cinquantaine d’œuvres. Poétique et inspirant ! Deux jours durant lesquels, je me suis tout simplement sentie « chez moi, dans les bois » !

Vivez l’aventure, vous aussi ! A Gesves, dans le Domaine du Village Vert, Laurence Grégoire vous propose une chambre d’hôtes At Home et des chalets insolites In The Woods (Boréal, Tropical et Scandinave). La chambre s’accompagne d’un jacuzzi panoramique ; les chalets, de sauna infrarouge ou d’une baignoire à bulles. Notez qu’une réservation de deux nuits minimum est demandée. Vous recevrez un guide complet des attractions, visites, balades et événements qui ont lieu dans les environs. Une liste des restaurants et commerces locaux sera également donnée. Des prestations sont aussi proposées par la propriétaire. Les hébergements sont pour deux personnes : à vous le week-end romantique. Les Sentiers d’Art Au départ de Gesves, cette balade de 13 km vous mène vers une belle variété de milieux et à la découverte d’œuvres d’art. Une jolie manière de sillonner cette terre de Condroz et de découvrir la vallée de Samson. Les paysages se suivent et ne se ressemblent pas. Quant aux 53 œuvres d’artistes internationaux qui ponctuent l’itinéraire, elles s’intègrent dans la nature et la subliment encore plus. Une expérience esthétique et unique ! A voir aussi… Les Grottes de Goyet, patrimoine souterrain rare et protégé, abritent un des sites préhistoriques les plus prestigieux d’Europe. Une visite sensorielle qui permettra d’en savoir plus sur Néandertal et Cro-Magnon qui y ont laissé leur empreinte. Le site, classé « patrimoine exceptionnel de Wallonie », est ouvert du 2 avril au 5 novembre.