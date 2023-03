La commune de Forest adopte son Programme d’Action Climat

Les objectifs stratégiques sont au nombre de 17, parmi lesquels réduire les émissions liées aux bâtiments résidentiels et de l’administration (la plupart dues au chauffage), aux déchets, à la mobilité et à la production énergétique mais aussi restaurer le cycle naturel de l’eau, renforcer la nature et la biodiversité pour un territoire résilient ou encore améliorer la prévention et la gestion des crises liées aux risques et vulnérabilités de Forest.

Une centaine d’actions concrètes sont ainsi prévues dans sept domaines différents. Sur les 121 mesures sélectionnées, certaines sont déjà en cours de mise en œuvre. Des dizaines se basent sur les ambitions régionales et fédérales mais de nouvelles idées ont également été sélectionnées à la suite des ateliers participatifs. 45 couvrent la réduction des émissions, 49 l’adaptation du territoire et 27 combinent les deux.