Devenir famille d’accueil pour libérer des places à la SPA La Louvière

La SPA à La Louvière ne pratique pas l’euthanasie de convenance et il est donc indispensable qu’on se mobilise. Les refuges essaient de communiquer au maximum via les réseaux pour inciter la population à les aider à libérer de l’espace. Pour les chiens, mais aussi pour les chats.

« Chaque année la SPA de La Louvière est saturée par les centaines de chatons accompagnés de leur maman qui naissent un peu partout. Faute de place, nous sommes contraints comme tous les refuges de refuser certaines prises en charge », écrit en urgence le refuge. « Cette année, plus que jamais, nous recherchons des familles d’accueil qui vont aider bénévolement à ne plus refuser ces sauvetages ! En accueillant des chatons chez vous, vous leur permettez de bénéficier de soins, de recevoir de l’amour, et d’être sûr qu’ils seront confiés à des adoptants sérieux. Le placement en famille d’accueil est essentiel au bon développement de ces petits êtres fragiles qui ont parfois vécu le pire. »