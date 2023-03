Le casting de la saison 4 de «LOL, qui rit, sort» se dévoile déjà

« LOL, qui rit, sort » est l’un des meilleurs programmes de la plateforme de streaming Prime Video. Alors que la deuxième partie de la 3e saison vient d’être dévoilée, la suite est déjà annoncée !

Le journaliste Clément Garin, chroniqueur sur « TPMP », a annoncé sur Twitter une liste de nom pour le casting de la saison 4. On y retrouve les actrices Camille Cottin, Marina Foïs et Marion Cotillard, les acteurs Guillaume Canet, Gilles Lellouche et Jean Dujardin, mais surtout le retour de deux anciennes candidates.