Vous pouvez encore faire tout basculer: votez encore jusqu’à dimanche minuit pour le Liégeois de l’année 2022!

L’édition des Liégeois de l’année 2022 est d’ores et déjà un énorme succès. Avec plus de 14.000 votants, l’événement a atteint un engouement plus qu’incroyable !

Mais ce n’est pas encore terminé ! En effet, comme annoncé cette semaine, les votes ont été prolongés jusqu’à ce dimanche minuit. Il est donc encore possible de tout faire basculer avant la grande cérémonie qui se déroulera ce jeudi 23 mars ! Alors, qu’attendez-vous pour voter ?