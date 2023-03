Rodrigo Beenkens raconte dans un livre les exploits d’une merveilleuse génération de cyclistes belges: «Nous avons la meilleure génération depuis 40 ans»

Oui, mais cela dépend l’état d’esprit que l’on a. Je travaille avec Twitter. Par exemple, pour la chute de Remco au Tour de Lombardie, nous sommes en plein covid. Je commente donc de Bruxelles sans être sur place. Je suis allé sur Twitter pour suivre les comptes de la Rai et Quick Step. J’ai attendu des infos confirmées. Pendant une page de pub, je regarde parfois le compte d’une équipe pour voir s’il y a des infos. Il faut se rendre compte que, contrairement à un match de football, en commentant, nous ne voyons pas plus d’images que les téléspectateurs. Parfois même, le téléspectateur peut en savoir plus que nous.

Oui, mais cela dépend l’état d’esprit que l’on a. Je travaille avec Twitter. Par exemple, pour la chute de Remco au Tour de Lombardie, nous sommes en plein covid. Je commente donc de Bruxelles sans être sur place. Je suis allé sur Twitter pour suivre les comptes de la Rai et Quick Step. J’ai attendu des infos confirmées. Pendant une page de pub, je regarde parfois le compte d’une équipe pour voir s’il y a des infos. Il faut se rendre compte que, contrairement à un match de football, en commentant, nous ne voyons pas plus d’images que les téléspectateurs. Parfois même, le téléspectateur peut en savoir plus que nous.

Je ne sais pas si j’ai un sport de cœur. Ce qui me plaît, c’est de commenter un événement en direct. Sportif ou pas. Après tout, je pourrai, en le préparant très sérieusement, commenter le concours Reine Elisabeth si on me le proposait. Si je devais faire un direct sur les familles royales européennes, je prendrai 6 mois pour le préparer, mais c’est un défi qui pourrait m’intéresser. J’y réfléchirai en tout cas. À chaque Tour, je prépare des heures d’histoires, de géographies, de gastronomie, d’architecture et de culture sur la France. 40 % des images diffusées sur le Tour de France sont des paysages.

Très habile en langue (Portugais, néerlandais, l’allemand, l’espagnol, l’anglais, l’italien), au fil des pages, il évoque 25 coureurs (dont un tiers font des études universitaires) : Remco Evenepoel et Wout Van Aert, Jasper Philipsen, Arnaud De Lie mais aussi de Ilan Van Wilder ou Cian Uijtdebroeks… Avec Julien Bialas, journaliste indépendant, il parle de « cette nouvelle génération du cyclisme belge – la meilleure depuis 40 ans, totalement décomplexée. Van Aert et Evenepoel ne sont pas seulement des locomotives par leur résultat. Ils le sont aussi par leur attitude. Cela plaît à d’autres jeunes qui veulent tout, tout de suite. »

Je suis quelqu’un d’assez pudique sur moi et sur ma vie. C’est vrai que je ne me livre pas facilement avec les gens de ma profession… mais je me lâche avec les gens que j’aime. C’est peut-être le mélange belgo-portugais. Je suis un peu plus du nord au niveau professionnel et latin dans le privé. Mes amis, ce sont des personnes qui ne sont pas dans le milieu du sport et pratiquement pas dans le journalisme. Cela me permet d’avoir un équilibre complet.

Je suis quelqu’un d’assez pudique sur moi et sur ma vie. C’est vrai que je ne me livre pas facilement avec les gens de ma profession… mais je me lâche avec les gens que j’aime. C’est peut-être le mélange belgo-portugais. Je suis un peu plus du nord au niveau professionnel et latin dans le privé. Mes amis, ce sont des personnes qui ne sont pas dans le milieu du sport et pratiquement pas dans le journalisme. Cela me permet d’avoir un équilibre complet.

Je ne suis pas objectif. Les gens y sont super accueillants. Le climat et la luminosité sont extraordinaires. La mer est magnifique. Si on possède un pied-à-terre, on peut y acheter de la nourriture de qualité et se faire à manger. Quand on peut éviter les pièges à touristes, on peut déguster un bar grillé avec une bouteille de vin pour 16 euros. On s’y sent aussi en sécurité.

Quand je n’anime pas les courses cyclistes je passe du temps en famille. Du 15 octobre à la fin février, j’ai mes samedis soir et les dimanches. Je revois mes amis. Je vais avoir 60 ans à la fin de l’année et je veux profiter de la vie en dehors du cyclisme avec la famille. J’ai des amis formidables depuis l’unif, depuis les humanités. J’ai de très bons souvenirs de mes humanités à Godinne.

Van Aert ou Remco?

Qui sont vraiment Van Aert et Remco ?

« Ils sont à la fois complètement différents et très complémentaires. Ils s’alignent très rarement sur les mêmes courses à part les Championnat du Monde et les JO. Remco, roule depuis moins de 6 ans. Il a ce que Van Aert n’a pas : la capacité de gagner un grand Tour et de briller dans la haute montagne. Van Aert à ce que Remco n’a pas : c’est-à-dire gagner au sprint et être performant sur les pavés. Les deux ensemble, cela constituerait le coureur idéal. »

Du respect entre les deux ?

« Je ne sais pas. Il y a eu des tensions notamment au Championnat du monde en Belgique. Le sport aime la rivalité entre les champions. La France n’a jamais autant vibré dans la période Poulidor-Anquetil ou Hinault-Fignon ou Italie avec Coppi et Bartali. Enfin, ils ont un gros point commun, ils sont passés tous les deux à côté du drame. Ce sont deux coureurs qui ont des qualités physiques hors norme malgré ce qu’ils ont vécu. Ils ont en plus des qualités mentales fabuleuses. Après leur accident, ils sont revenus au plus haut niveau et sont meilleurs qu’avant. Ils montrent qu’un gars, qui physiquement est au top, et qui n’a pas de mental, ne peut pas devenir un champion. »

Pour vous, ils sont émotionnellement forts

« Ils ont une très grande gestion de l’aspect émotionnel. Ils profitent de la vie parce qu’ils ont failli tout perdre. Ils gèrent parfaitement le stress et même les réseaux sociaux. Par leur attitude, comme Pogacar, ils rajeunissent le cyclisme. J’ai vu cela sur les routes du Tour de France. Beaucoup de jeunes les suivent. Ce qui est bien aussi, c’est la façon qu’ils ont de gagner, sans le frein à main. Ils ont le panache. Ils osent. Cela humanise le sport. Ce sont des gars qui vivent leur passion. Ils montrent qu’ils prennent du plaisir. Ils sont aussi très proches du public. »

Patrick Lefevre gagnera-t-il le Tour de France avec Remco ?

« Quand on est patron d’une équipe, on est jugé sur les résultats. Il engrange les victoires depuis plus de 30 ans avec d’autres coureurs. En même temps, il est devant son vrai défi en voulant transformer son équipe de classique pour gagner le Tour avec Remco. Va-t-il y arriver financièrement face aux équipes Jumbo et Emirates ? Je ne sais pas. Il aime aussi avoir des déclarations percutantes, il n’hésite pas à titiller les cyclistes comme Boonen, Lampaert ou Alaphilippe quand ils ne roulent pas bien. »

Wanty-Gobert, une équipe de panache avec une énergie positive, vous surprend ?

« Est-ce que l’on se rend compte que cette équipe wallonne est 5eme mondiale ? Elle fait toujours les courses en tête. Ils ont une approche très sérieuse dans le recrutement avec Girmay notamment. Ils relancent aussi des gars qui étaient présumés finis comme Kristoff qui a fait une saison incroyable. »

Pour suivre les courses aurez-vous, un jour, une consultante ?

« Si demain, il y a une opportunité d’avoir une consultante, ce sera avec plaisir. Marion Rousse le fait très bien en France. »

Un mot sur vos consultants actuels ?

« Un consultant doit vraiment apporter une plus-value. Théo Mathy a rarement eu des consultants, mais à l’époque le reportage ne durait qu’une heure et demie ou deux heures. Aujourd’hui, nous commençons 15 minutes avant le départ fictif et nous terminons15 minutes après les podiums. Il faut donc une seconde voix à l’antenne. Le profil du consultant est particulier. Nous vivons ensemble pendant un mois dans la même voiture, au petit-déjeuner… Nous roulons entre 150 et 200 km en voiture entre les étapes. Il faut donc bien s’entendre. J’ai eu beaucoup de chance avec Cyril Saugrain. C’est un bosseur et qui a beaucoup d’humour avec un gros réseau. Il est complémentaire avec Gérard Bulens qui connaît très bien les institutions et l’histoire du cyclisme. Parfois aussi avec Axel Merckx qui sera sur la moto sur la Flèche Wallonne et Liège Bastogne Liège. J’ai aussi la chance d’avoir un très bon producteur. Nous avons créé une team cycliste à la RTBF. On travaille tous dans le même sens, les uns pour les autres. Ce sont des gens, comme le réalisateur, qui travaillent sans compter leurs heures sur le Tour de France et les classiques. »

Quelques Anecdotes

Ses erreurs : « Théo Mathy m’avait dit que c’est un magnifique sport à commenter. Il avait précisé : « mais on y apprend l’humilité parce qu’à n’importe quel moment on peut se tromper. » Cela m’est déjà arrivé et cela m’arrivera encore. C’est inévitable. »

Le cyclisme : « C’est un sport gratuit, tactile et accessible. C’est un sport ou vous et moi, on peut monter le Ventoux. Je l’ai d’ailleurs fait, mais pas en 43 min (éclate-t-il de rire). »

Le livre : « Ecrire, c’est différent. Je suis habitué au langage oral. L’écriture permet d’aller plus loin. D’être plus pointilleux. Je suis tout le temps en direct, je suis plus dans la spontanéité. Le travail avec Julien Bialas, le coauteur était intéressant. »

Amis avec certains sportifs ? Même en football, je n’ai jamais voulu être proche des joueurs en activité. On doit se protéger, protéger le sportif. Par contre après leur carrière, j’ai eu des contacts avec certains coureurs. J’ai noué des liens particuliers avec Eddy Merckx. Par la suite aussi avec Claudy Criquielion qui a été mon consultant. Avec Axel Merckx aussi, mais je veillais à garder une distance quand il était en activité. Avec Frank Vandenbroucke, aussi. J’ai toujours refusé d’aller faire la fête avec lui parce que je voulais garder la possibilité de faire mon métier. »