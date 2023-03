D1A: le Club de Bruges se fait surprendre à Courtrai et voit sa 4e place menacée

Malgré une domination dans les vingt premières minutes de jeu, le Club Bruges s’est fait surprendre à la demi-heure par un but d’Abdelhak Kadri (1-0, 31e). Les deux équipes rentraient aux vestiaires avec un avantage pour les Courtraisiens malgré une grosse possibilité de Vanaken (45e).Avant lui, Buchanan s’était présenté seul face au dernier rempart des Kerels et avait manqué sa conclusion (33e).

Le Club de Bruges s’est incliné lors de son déplacement à Courtrai (1-0) dans le cadre de la 30e journée de Jupiler Pro League samedi après-midi. Au classement, après cette 7e défaite, le champion en titre reste provisoirement quatrième (49 points) en attendant le résultat du match de La Gantoise (48 pts) face à Eupen dimanche. Courtrai se retrouve 14e avec 30 unités, six de plus qu’Ostende 16e, en position d’être relégué.

En seconde période, les Brugeois avaient beaucoup plus le pied sur le ballon et multipliaient les offensives sans réellement trouver la faille. Yaremchuk, monté au jeu à la place de Jutgla, avait la balle de l’égalisation au bout du pied mais son tir passait juste à côté du but de Vandenberghe (69e). Rits (72e) a aussi manqué le ballon de l’égalisation.