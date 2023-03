À Ans, une poignée de bénévoles, encadrés par des habitués, ont empoigné leur sécateur pour s’attaquer aux 2.000 pieds des « Coteaux de la Légia », un petit vignoble qui donne du rouge, du blanc et depuis peu du crémant de Wallonie. Ce sont des cépages nobles.

La plupart sont novices : « On est vraiment des primaires là-dedans, je découvre. On rencontre d’autres personnes et c’est convivial », explique Frédéric, entre deux coups de sécateur. Anne travaille du côté d’Ans, elle a entendu l’information : « J’y avais déjà pensé plusieurs fois, cette fois-ci je me suis décidée ». « C’est la première fois. Voilà, se dire, je vais essayer d’apprendre quelque chose. Je serai là pour les vendanges et bien évidemment pour la dégustation », ajoute cet autre ouvrier viticole d’un jour.