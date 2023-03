D1A: accroché par Zulte, le Standard fait une mauvaise opération dans la course au Top 4 (2-2)

Le licenciement de Mbaye Leye mercredi, remplacé par Frederik D’Hollander, aura eu l’effet escompté. Zulte Waregem a remonté deux buts de retard dans le dernier quart d’heure sur la pelouse du Standard pour obtenir un partage 2-2, en match de la 30e journée de la Jupiler Pro League. Fossey (14e) et Dussenne (39e) avaient fait la différence avant la pause. Fadira (76e) et Ndour (85e) ont offert le point aux visiteurs.

Après ce résultat, les hommes de Ronny Deila restent 7e au classement. Ils possèdent 46 points et comptent trois points de retard sur le Club Bruges, 4e, et deux sur La Gantoise 5e et Westerlo 6e. Zulte Waregem demeure 17e et avant-dernier avec 24 unités, autant qu’Ostende, 16e, et à 3 longueurs d’Eupen, premier club qui échappe à la zone rouge.