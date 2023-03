Après leur passage dans «The Voice», Charles et Éliane ne se doutaient pas de ce qui les attendait: «J’ai cru qu’il allait me lâcher»

« C’est que de l’amour » : une semaine après leur émouvant passage dans The Voice, Charles et Éliane commence à descendre de leur petit nuage. Les parents de Lucien, 6 ans, atteint du syndrome de Brown Vialetto-Van Leare, ont tenté leur chance auprès des coachs. Charles a interprété « Fais-moi une place » de Julien Clerc. Mais il n’était pas seul, sa compagne, Éliane a interprété la chanson à ses côtés, en langage des signes.

La prestation a ému des millions de téléspectateurs, d’internautes et même Vianney. « Le soir de la diffusion, mon téléphone n’arrêtait pas de vibrer, j’ai cru qu’il allait me lâcher », raconte Éliane. Les messages de soutien fusent. « On a vu monter la cagnotte à une vitesse folle, plusieurs milliers d’euros en une soirée, on n’en revenait pas » renchérit son conjoint.