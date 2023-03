Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Vous êtes déjà président du conseil consultatif louviérois de la personne handicapée et membre du même conseil au niveau fédéral, vous avez été désignéla semaine dernière à la présidence wallonne de ce conseil. En quoi cela consiste ?

Le conseil consultatif au niveau wallon nous permet de toucher toutes les matières de la Région et leurs implications pour la personne en situation de handicap que ce soit au niveau social, santé, emploi, tourisme… Nous avançons dans le bon sens, notamment avec l’handistreaming qui oblige les ministres, quand ils prennent un arrêté sur tel ou tel projet, de voir quel sera son impact sur les personnes handicapées. Le rôle du conseil consultatif est notamment de vérifier si cela se fait dans de bonnes conditions. Par exemple, mettre une rampe dans un magasin est très utile pour une personne en fauteuil roulant, mais ce n’est pas suffisant pour les personnes malvoyantes, sourdes, autistes. On ne règle pas tout non plus en mettant simplement en ascenseur.