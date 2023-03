Bien-être, tour en bateau, balade gourmande...: voici les bons plans sorties du dimanche

Se faire chouchouter !

La semaine a été un peu dure, vous voulez vous détendre ? Vous devez vous rendre à Walcourt où se tient le salon du bien-être. Des professionnels se réunissent pour vous masser, vous coiffer, vous apprendre des techniques de relaxation et ce n’est qu’une partie du programme ! Pour passer un dimanche zen, rendez-vous au Hall Omnisport de Walcourt de 10 à 18h, c’est gratuit.

Un tour en bateau gratuit

Direction la capitale pour une croisière ! Ce ne sont pas les Caraïbes je vous l’accorde, mais le canal à Bruxelles est en pleine transformation et Brussels By Water vous propose de découvrir tout ça à bord d’un bateau. C’est une façon originale de découvrir Bruxelles et en plus ça ne vous coûtera rien, il faut juste s’inscrire sur le site brusselsbywater.be.