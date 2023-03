Benoît Nihant: le petit prince du chocolat haut de gamme…

La chasse aux œufs en est la base, qui séduit autant les petits qui les cherchent que les grands qui les cachent… À côté de ce plaisir simple (et dans lequel la qualité du chocolat n’est pas primordiale), les maîtres-chocolatiers proposent des créations toujours plus sophistiquées. C’est le cas de Benoît Nihant qui s’approprie l’extrême raffinement en s’inspirant de l’Hanami. Elle évoque la fête traditionnelle qui célèbre la floraison cerisiers du japon (« Sakura »). Le grand œuf Hanami est garni d’œufs pralinés amandes et noisettes, de cloches et de tortue de chocolat noir et lait. À 64€ la création, prenez le temps de savourer… Benoît Nihant, à l’instar d’autres chocolatiers belges, est présent au Japon dans une trentaine de boutiques de luxe qui distribuent ses produits en attendant l’ouverture d’une enseigne à son nom dans le très chic et très cher quartier de Ginza (Tokyo). Au Japon, les chocolatiers belges sont considérés comme de vraies stars. Demandez plutôt à Pierre Marcolini.

L’occasion de rappeler le parcours atypique du Liégeois Benoît Nihant et de son épouse Anne, tous deux ingénieurs HEC qui, après un parcours dans l’industrie, ont tout plaqué pour se lancer dans le chocolat. Pour Benoît, tout a commencé en 2006 par une formation chez Wittamer. Le reste a suivi à bon rythme et ce sont aujourd’hui cinq boutiques qui s’affichent dans la partie francophone du pays (deux à Bruxelles, les autres à Liège, Embourg et Awans où se trouve l’atelier de fabrication). Benoît Nihant se définit comme cacaofévier, en situant ainsi que c’est à l’origine qu’il se situe : la fève. Si beaucoup de grands chocolatiers belges s’approvisionnent directement chez les planteurs dans les pays de culture (dans la perspective « bean to bar », de la fève à la barre), seuls trois possèdent directement une plantation.

C’est le cas de Benoît Nihant au Pérou, à côté de ses approvisionnements en Équateur, Madagascar, Guatemala, Cuba, Brésil, Nicaragua, Honduras, République dominicaine, pour un volume annuel de l’ordre de 30 à 40 tonnes, sans jamais mélanger les graines de différentes origines. C’est le « single chocolat » qu’il pratique sur le modèle du « single malt » pour le whisky. Au Pérou, avec l’aide d’investisseurs allemands, Benoît Nihant a planté ses 1200 premiers arbres en 2016 qui viennent de délivrer leur toute première récolte. On parle ici d’une production quasi confidentielle (une soixantaine de kilos) qui a permis la sortie d’une édition limitée et numérotée de 450 unités.