L’édito de Guy Lemaire: cherchez l’étoile

Et quand on parle de « sortie », il faut vite le dire puisque le Guide Belgique-Luxembourg n’existe plus en version papier depuis l’an dernier. Ce n’est pas le cas en France où l’édition 2023 a fait beaucoup jaser, puisque l’emblématique Guy Savoy a été dégradé de 3 à 2 étoiles. Dur à encaisser pour un chef de bientôt 70 ans, désigné six fois d’affilée meilleur restaurant du monde… Mais Michelin survit aussi grâce à la provocation et en surfant habilement (?) sur les tendances. En Belgique, il faut retenir du millésime 2023 que la Wallonie obtient autant de consécrations étoilées que la France. Il y a des lustres que ça ne s’était plus produit. Parmi ces promus, une femme (Manon Schenck) à Grandhan (« La Table de Manon »), d’origine alsacienne et déjà promue jeune cheffe de l’année il y a un an. Elles sont à présent cinq pour le pays et toutes en Wallonie ! Le magnifique Karen Torosyan (« Bozar » à Bruxelles) grimpe à deux étoiles. Quant au jeune chef de l’année, Mathieu Vande Velde (« Le Roannay » à Francorchamps), il coche toutes les cases. Son âge (24 ans), le fait d’avoir participé à Top Chef, le parrainage d’un chef double étoilé (David Martin), un encadrement rassurant (le restaurant est propriété d’un groupe industriel prospère). On s’en réjouit pour lui. Ceci dit obtenir une étoile après six mois d’ouverture c’est un exploit ! Et retirer la sienne au « Prieuré Saint-Géry » l’année de ses trente ans (et étoilé depuis 1996) une goujaterie incompréhensible !