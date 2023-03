Affaire Pierre Palmade: l’accusateur de l’humoriste français condamné

Cet homme s’appelle Fabien Fleury, et a été arrêté en janvier 2023 dans l’appartement parisien où il organisait, depuis un an au moins, des soirées qui mêlaient sexe et drogue. Juste après son arrestation, et alors que l’humoriste Pierre Palmade était inculpé pour l’accident de la route qu’il a eu sous influence et qui a fait trois blessés graves, Fabien Fleury avait contacté la police et les médias pour accuser l’humoriste de détention d’images pédopornographiques. Il détenait des vidéos dans lesquelles Palmade regardait ces images. « Un piège », ont réagi des proches de Palmade. L’enquête est toujours en cours.

Par contre, pour Fabien Fleury, il était temps de passer devant le tribunal ce vendredi. Un tribunal qui l’a condamné à deux ans de prison dont un an ferme. L’homme avait mis au point un système très lucratif, autour de soirées débridées, et ce sans en déclarer un seul euro au fisc français qu’il va devoir rembourser.

Fabien Fleury était officiellement au chômage, gagnant 500 € et une allocation logement. Mais il dépensait entre 5.000 et 7.000 €par mois. Un train de vie rendu possible grâce à ses boulots « à côté » : il assurait la communication d’un sex-shop, jouait les escort boy et tournait dans des films pornos gays.

Des jobs qui l’avaient amené à rencontrer du monde, pour finalement développer son propre business. De janvier 2022 à janvier 2023, l’homme a organisé de nombreuses soirées chaudes dans son appartement parisien, du vendredi soir au dimanche. Les participants, une douzaine maximum à la fois, étaient contactés via un groupe Whatsapp. Ils devaient être « chauds et sexy », souligne Le Parisien qui relate l’audience.

Fleury fournissait les lieux, mais aussi la drogue de synthèse permettant à ces hommes de tenir des heures durant. Une pratique de « chemsex » dont Pierre Palmade était aussi friand, et à laquelle il s’était adonné quelques heures avant l’accident.

Lors de la perquisition, on a retrouvé 2.400 euros sur place, ainsi que des drogues comme le GBL et la 3MMC. Fleury aurait empoché 194.000 € grâce à ce système. Malade du sida, Fleury est détenu depuis janvier et serait lui-même « accro au sexe et à la drogue » selon son avocate.