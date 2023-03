La météo sera instable jusque fin mars: les températures vont baisser dès ce dimanche

Nous espérons que vous en avez bien profité car les jours suivants ne seront pas vraiment du même tonneau.

« Déjà ce dimanche, il fera plus frais que ce samedi, avec 13 °C au maximum en plaine », explique le météorologue, David Dehenauw. Une nouvelle zone de pluie et d’averses abordera ensuite le littoral en milieu de journée. Elle traversera le pays d’ouest en est et sera rapidement suivie d’éclaircies. Les maxima se situeront aux alentours de 8 ou 9 degrés en bord de mer et en haute Ardenne, et entre 9 à 13 degrés dans la plupart des autres régions, voire 14 degrés en Campine. « On aura 12 degrés pour lundi et 14-15 degrés avec quelques averses pour mardi », continue-t-il.