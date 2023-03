De plus en plus d’infirmiers se lancent comme indépendants: le nombre a augmenté de 35% depuis 2017

En quatre ans, le nombre d’infirmières et d’infirmiers indépendants a augmenté de 35 % dans le secteur belge des soins de santé. C’est ce qui ressort d’une analyse du prestataire de services RH Acerta sur la base des chiffres les plus récents de l’INASTI (Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants) à la suite de la « Semaine des Soins ».

De plus en plus d’infirmières et d’infirmiers se lancent en tant qu’indépendants.

Surtout des femmes

Le nombre d’infirmiers et infirmières exerçant une activité indépendante a augmenté de 35 % par rapport à 2017.

Ce sont surtout les femmes qui optent pour le statut d’indépendant : +37,5 % par rapport à +29 % chez les hommes.

Selon Acerta, cela montre que l’entrepreneuriat a le vent en poupe auprès de la gent féminine.

C’est dans le groupe des plus de 55 ans quele nombre d’infirmières et infirmiers indépendants augmente le plus.

Parmi les 55-60 ans, nous constatons une augmentation de 64 % par rapport à 2017. Parmi les 60-65ans, il s’agit d’une augmentation de 94 % !

Parmi les plus de 65ans l’augmentation est de 74,7 %.

Ces dernières années, notre marché du travail a également attiré un nombre remarquablement important d’infirmières et infirmiers indépendants étrangers.

Les augmentations les plus importantes ont eu lieu chez les Français (+92 %), les Néerlandais (+73 %) et les Congolais (+59,5 %). En chiffres absolus, après les Belges, ce sont surtout des Français, des Néerlandais, des Italiens et des Roumains qui travaillent chez nous en tant qu’infirmières et infirmiers indépendants.

Acerta explique surtout la popularité croissante du statut d’indépendant dans le secteur des soins de santé par l’amélioration constante de la protection sociale au cours des dernières années.

Il s’agit principalement de