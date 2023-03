Conflit social chez Delhaize: les syndicats durcissent le ton

Ce samedi, les syndicats du groupe Delhaize ont une nouvelle fois mis la pression sur la direction. Cette fois, c’est le dépôt de Delhome, une entreprise située chaussée de Ruisbroeck à Drogenbos, qui a été la cible des représentants du personnel. C’est de là que devaient partir un millier de commandes de clients bruxellois passées via l’e-shop.

Une façon de contourner la grève, pour les syndicats, qui ont donc ciblé l’entreprise dès 5 heures. Rien n’a quitté le dépôt ce samedi matin, les commandes ont dû être annulées. Et les syndicats préviennent : « nous n’hésiterons pas à aller plus loin ».

Par ailleurs, une enquête dévoilée ce samedi montre que le secteur de la grande distribution ne va pas bien en Belgique. Un supermarché sur six (16,2 %) dans le pays est structurellement en difficulté, selon une enquête sur le secteur menée par le magazine spécialisé Gondola et le spécialiste des données GraydonCreditsafe, écrit samedi Het Laatste Nieuws. Concrètement, 576 magasins sont concernés tôt ou tard par une faillite.

D’autres actions coup de poing sont prévues, alors que samedi encore, 103 magasins étaient restés fermés dans le pays, une vingtaine de plus donc que vendredi. Ils le resteront sans doute encore lundi et mardi au moins.

Un supermarché sur six en difficulté

Aller plus loin ? Vendredi, c’était l’usine de mise en bouteille de vin de la chaîne à Asse, qui était bloquée. Et dimanche dernier, une action symbolique devant un magasin franchisé de Bruxelles qui était menée.

« Ce blocage est un avertissement, nous n’hésiterons pas à aller plus loin si nous ne sommes pas entendus par Delhaize et Delhome », prévient Myriam Djegham, secrétaire nationale commerce à la CNE.

« Delhome est passée de 78 salariés temps plein en 2014 à 30 aujourd’hui », dénonçait Marina Kunzi, permanente à la CSC. Selon les organisations syndicales, la direction a bloqué tout engagement tant que les employés n’accepteraient pas de travailler plus tard la nuit.

Les syndicats dénonçaient notamment les conditions de travail du personnel dans ce dépôt : du personnel mis sous pression et dont la charge de travail a augmenté depuis le début de la grève, le 7 mars dernier. Mais sans recevoir de renfort et sans que les heures supplémentaires ne soient payées.

Le secteur des supermarchés obtient un score nettement inférieur à la moyenne des entreprises belges. « Deux scénarios sont possibles : soit nous aurons beaucoup de faillites dans un avenir proche, soit il y aura encore plus de rachats et il ne restera plus que des gros acteurs qui absorbent tous les petits », prévoit Eric Van Den Broele.