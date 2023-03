Milan-Sanremo: le chef-d’œuvre de van der Poel

Indéfinissable, insaisissable, le charme de la Classicissima a une fois de plus envoûté les amateurs de cyclisme, qui ont ce samedi pu s’abandonner aux parfums printaniers d’une course qui ne ressemble à nulle autre. Parce qu’elle donne l’impression à des dizaines de coureurs, en s’élançant de la banlieue milanaise au petit matin, qu’ils pourront embrasser la vieille dame à l’heure du dernier cappuccino. Parce que cette Primavera, premier des cinq monuments dans l’ordre chronologique, est la plus lisible des grandes classiques et pourtant, n’admet dans sa finale échevelée que des champions hors-norme. Capables de fulgurances sur les pentes du Poggio, après avoir dompté la folle nervosité des capi et de la Cipressa, les collines qui coupent le souffle des sprinters.

Hors-norme, c’est ce qui résume avec justesse ce que Mathieu van der Poel est, au plus profond de lui, a fortiori lorsque cet incroyable compétiteur se convainc qu’il peut ajouter une victoire majeure à un palmarès déjà long comme le bras. Après son titre mondial en cyclo-cross, début février à Hoogerheide, il n’avait certes ébouriffé personne pour sa rentrée sur la route (15e des Strade Bianche, Tirreno-Adriatico sans relief) mais c’est, précisément, le propre des campionissimi d’être ponctuel lors des grands rendez-vous.