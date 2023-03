D1A: le Standard se fait hara-kiri contre Zulte Waregem

Standard 2

Zulte Waregem 2

Les buts : 14e Fossey (1-0), 39e Dussenne (2-0), 76e Fadera (2-1), 85e Ndour (2-2). Standard : Bodart, Dussenne, Bokadi, Laifis, Fossey, Cimirot, Alzate (88e Emond), Dönnum, Balikwisha (73e Canak), Zinckernagel, Ohio (73e Perica). Zulte Waregem : Bostyn, Fila, Willen, Derijck, Sissako (62e Rommens), Ndour, Miroshi (83e Braem), Brüls, Fadera, Vossen, Gano. Cartes jaunes : Miroshi, Laifis, Rommens, Fossey. Arbitre : Jan Boterberg. Assistance : 18.073

Le Standard a pris un énorme coup sur la tête, samedi soir à Sclessin, en concédant le partage 2-2 face à Zulte Waregem. Un scénario tout à fait improbable tant l’équipe liégeoise avait vécu, jusqu’à l’approche du dernier quart d’heure de jeu, une soirée terriblement tranquille. Conscients de l’importance du moment, six jours après leur défaite au Jan Breydelstadion où ils n’avaient pas été au bout de leurs idées et avaient manqué de conviction, Noë Dussenne et ses équipiers avaient débuté le match, très important dans l’optique d’une participation aux Playoffs 2, de façon sérieuse et appliquée. En prenant son adversaire flandrien directement à la gorge, sans lui laisser la possibilité de respirer, le Standard s’est rendu la tâche facile, avec une première récompense tombée juste avant le premier quart d’heure de jeu des pieds de Fossey, à la réception d’une transversale parfaite d’Alzate. Et une deuxième avant la mi-temps, sur un coup de coin de Dönnum pour la tête de Dussenne, auteur de son cinquième but de la saison.

Plus rien ne pouvait arriver à ce Standard-là, très bon défensivement et à un bon niveau. Et si la deuxième mi-temps était moins excitante, en termes d’occasions notamment, l’équipe liégeoise gérait tranquillement les événements, jusqu’à ce but de Fadera, qui faisait 2-1 sur un envoi magnifiquement placé dans le plafond du but de Bodart, qui n’avait été inquiété jusque-là que par une reprise, non cadrée, du même Fadera en début de deuxième période. Un but qui changeait tout, puisque Zulte Waregem, plus téméraire, arrachait le partage à cinq minutes du coup de sifflet final, grâce à Ndour.