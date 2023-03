D1A: Bruno ruine les espoirs de Seraing

Saint-Trond 2

Seraing 1

Les buts : 24e Bruno (1-0), 83e Bruno (2-0), 88e Mouandilmadji (2-1). Saint-Trond : Schmidt, Smets, Teixeira, Bocat, Okazaki, Bauer (38e Janssens), Konate, Boya (63e Reitz), Hashioka, Hayashi (84e Hara), Bruno. Seraing : Dietsch, Mansoni, Tshibuabua, Mbow, Poaty, Lepoint, Sissoko (87e Bunchukov), Cachbach (75e Mouvé), Guillaume (61e Kilota), Vagner, Mouandilmadji. Cartes jaunes : Boya, Konate, Tshibuabua, Vagner. Arbitre : M.Conotte.

Ainsi, Mathieu Cachbach et Valentin Guillaume se voyaient offrir l’honneur de débuter cette rencontre qui n’avait pas attiré la grosse foule, malgré un contingent imposant de supporters japonais ! Dans certaines tribunes, on se serait carrément cru au pays du Soleil-Levant.

Histoire d’avoir un peu d’ambiance, les dirigeants trudonnaires avaient invité leurs équipes de jeunes à défiler en préambule du coup d’envoi. Un coup d’envoi donné par un ancien de la maison, mais aussi, qui s’en souvient, un ex-joueur de la très belle équipe du RFC Seraing des années 90, à savoir Patrick Teppers.

Saint-Trond entrait dans les débats de manière appuyée. Beaucoup de vivacité et de détermination dans les rangs locaux, puis petit à petit, Seraing, laissant passer l’orage, parvenait à s’offrir quelques bonnes sorties. Malheureusement, comme c’est quasiment toujours le cas, le ballon était perdu aux environs des trente mètres adverses.

Sur une phase anodine, Dietsch était victime d’un écran de la part de Hayashi et ne pouvait intervenir, ce dont profitait Bruno pour ouvrir la marque. Selon les Sérésiens, il y avait incontestablement faute. L’arbitre, M.Conotte, pensait autrement, ne prenant même pas la peine de consulter la vidéo.

Réaction visiteuse à la 41e, via un très bel envoi lifté de Vagner peu à côté. Globalement, on venait d’assister à une première période sans relief et fort peu emballante. Le plus intéressant à retenir était que Seraing avait fait largement jeu égal avec son adversaire.

un coup à jouer…

On avait même l’impression qu’il y avait peut-être un coup à jouer après le repos. De fait, les Métallos revenaient aux affaires avec de réelles velléités offensives, enfonçaient le STVV dans son rectangle, sans cependant parvenir à se montrer dangereux, contrairement aux Hesbignons. À la 66e, sur un contre mené par Hayashi, le ballon dévié par Dietsch parvenait à Bruno isolé devant le but. De manière aussi miraculeuse que remarquable, Tshibuabua s’interposait à même la ligne.