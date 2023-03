D1A: l’Union en quête de confirmation contre Malines

Difficile de s’entendre au terme des débats remportés avec brio face à l’Union Berlin. Le Parc Duden est en liesse, tant sur le terrain que dans les tribunes. Le moment est historique pour la bande à Karel Geraerts… « Beaucoup d’éléments viennent de très loin mais ils parviennent chaque fois à élever leur niveau de jeu. Cela montre le travail abattu et notre fierté ». Les Unionistes peuvent bomber le torse, tout le contraire du Club de Bruges à nouveau battu honteusement en déplacement. Du côté de Courtrai, sur le score de 1-0 et en dépit des occasions forgées, de quoi très certainement perdre sa place dans le Top 4 au profit de La Gantoise. Un ticket que l’Union pourrait déjà composter face à Malines. Pour ce faire, il faudra éviter de planer. « C’est souvent le plus difficile quand tu as la chance de connaître un moment euphorique », précise Teddy Teuma. « C’est beau, c’est grand mais il va falloir enchaîner. Malines risque d’être un adversaire compliqué à manœuvrer, à nous d’effectuer un gros travail mental pour ne pas tomber dans le piège ».

Se sortir des ornières avec panache, c’est un peu le leitmotiv des jaunes et bleus. Eux qui ont retrouvé leur rythme de croisière après une légère période de disette. « Nous avons pris le temps de discuter et de se dire les choses », glisse Amani Lazare. « Au cours d’une saison, tu ne peux pas être au top tout le temps. Il faut aussi passer par des moments plus difficiles. Après la première défaite, nous pensions que ça irait mais la seconde est arrivée, tout comme la troisième. Sans paniquer, nous avons retrouvé nos valeurs ».