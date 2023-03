D1A: le SC Charleroi face à un vrai mur à l’Antwerp

Un seul partage pour quatre succès lors des cinq derniers matches. Une pluie de buts inscrits (11) et une défense aux allures infranchissables (1) : voici l’Antwerp, le prochain adversaire des Carolos. Un épouvantail qui a tout pour faire peur aux Zèbres. « C’est dans l’adversité que les hommes se révèlent. Bien sûr que cette rencontre sera compliquée, notre adversaire n’est pas à la troisième place pour rien. Tu as du pressing, de l’intelligence tactique, de la technique et de la puissance dans leurs rangs. Ce sera franchement ardu ». Mais pas impossible, comme le précise Felice Mazzù dans la suite de son discours… « Si les gars ont l’envie de faire mal et de réussir un joli coup, je suis persuadé que nous pourrons prendre des points face aux Anversois. La semaine s’est avérée positive et ce, en dépit de la frustration liée à la défaite contre Louvain. Nous l’avons analysée en début de semaine et nous avons ressorti énormément de positif des images diffusées. Nous avons axé notre travail sur l’entretien physique et le plaisir ».

Sans négliger la finition, un domaine qui pose problème du côté carolo. Le plus bel exemple étant Vakoun Bayo, auteur d’un seul but depuis son retour au Mambourg. « Je ne veux pas réduire son apport aux statistiques. Quand je vois les courses qu’il effectue, l’intensité de ses sprints et la manière dont il se comporte sur le terrain, je suis satisfait. Surtout que ses datas font partie des plus conséquentes pour ne pas dire des meilleures. Il a l’esprit d’équipe et c’est le plus important ».