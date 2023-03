Anderlecht: finir cette semaine sur une note positive

Une position qui, au vu de la confiance présente dans le vestiaire de Brian Riemer, cadrerait parfaitement avec le redressement opéré depuis l’arrivée du mentor danois. L’homme a un sourire communicatif et semble capable de transcender des éléments à la ramasse en début de campagne. Fini de rire des malheurs anderlechtois, une once de respect fait son retour quand le car débarque depuis la capitale !

Sur la pelouse de Louvain, les Mauves ont l’opportunité de conclure leur semaine sur une triple note positive. La première serait de prendre de la distance sur un adversaire direct dans la course au Top 8, la seconde porterait sur la certitude de conserver une avance sur une équipe de Charleroi qui compte désormais un match de moins et surtout, il s’installerait enfin dans les Europe Playoffs tant convoités.

« En arrivant dans ce club, je me suis dit qu’un voyage fantastique venait de commencer pour moi ». Avec les yeux d’un gamin mais porté par des idées matures, l’entraîneur a façonné un collectif sans esclandre inutile. Les fans s’en rendent compte et se montrent moins vindicatifs que par le passé lorsqu’ils rentrent dans le stade. « Nous aurons besoin d’un énorme soutien », s’est amusé le coach au moment d’évoquer le futur affrontement contre l’AZ en Conference League. Une preuve que le vent tourne et que désormais, la sérénité semble enfin de mise. Seulement, pour poursuivre sa progression, Anderlecht ne peut pas se contenter de « one shot » ou de fulgurances. Il a besoin de constance, tant au niveau des prestations que dans les résultats. Le déplacement à OHL sonne comme une épreuve de maturité pour tout le vestiaire. Entre confiance exacerbée grâce aux prouesses de jeudi passé, mais sans prendre son opposant de haut, au risque de faire un vol plané au classement. Tout est une question d’équilibre…