Antonio Conte dézingue ses joueurs et Tottenham en pleine conférence de presse: «Ils n’ont jamais rien gagné» (vidéo)

Ce samedi, Tottenham a enchaîné une nouvelle contre-performance en Premier League. Les Spurs menaient 3-1 contre Southampton mais malgré cet avantage, ils n’ont pu que concéder les nuls. Dépité alors que les joueurs pouvaient assurer la 4e place, Antonio Conte était très en colère en conférence de presse. Il a critiqué ses joueurs et le club.

Et d’ajouter : « Pourquoi ? Parce qu’ils sont habitués ici. Ils ne jouent pas pour quelque chose d’important. Ils ne veulent pas jouer sous pression, ils ne veulent pas jouer sous stress. C’est facile comme ça. L’histoire de Tottenham, c’est ça depuis 20 ans. Il y a un propriétaire, mais ils n’ont jamais rien gagné. »

Il revient aussi sur les fautifs des contre-performances : « C’est la faute du club, de l’entraîneur… J’ai vu tous les managers qui sont passés par ici. Ils préfèrent toucher à la figure du manager mais protéger les autres. Le club est responsable du marché des transferts, les entraîneurs viennent ici et sont responsables. Et les joueurs ? Les joueurs ? Où sont les joueurs ? Je suis vraiment bouleversé et tout le monde doit prendre ses responsabilités. Pas seulement le club, mais tout le monde. Il est temps de changer la situation. »