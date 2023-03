Un incendie ravage une habitation rue Brogniez à Anderlecht

« À notre arrivée sur place, plusieurs sauvetages et évacuations ont été effectués », explique le porte-parole du Siamu bruxellois Walter Derieuw. Les pompiers ont été le foyer. Cinq personnes, dont deux enfants, ont été transférées vers des hôpitaux en ambulance, mais leur état n’était pas inquiétant. Elles souffraient toutes d’intoxications de fumée.

« L’évacuation s’est réalisée par l’escalier avec des cagoules de sauvetage, auto-échelles et échelles à emboîtement. Des voisins avaient également dressé une échelle pour évacuer des habitants. Grand merci à eux, mais prière de veiller d’abord à sa propre sécurité et de ne pas se mettre en danger soi-même et de provoquer un éventuel suraccident » rappelle Walter Derieuw.