«Ça a été dur, très dur»: Bob Odenkirk («Better Call Saul») nous parle de sa nouvelle série, «Lucky Hank», qu’il a tournée après sa crise cardiaque

Il y a déjà sept mois que s’est arrêtée sur la chaîne américaine AMC la formidable série « Better Call Saul », où Bob Odenkirk s’est illustré avec brio dans le rôle de l’avocat « pas net » Saul Goodman. On s’en souvient : le 28 juillet 2021, sur le tournage de sa sixième saison, l’acteur a fait une crise cardiaque et a été hospitalisé à Albuquerque (Nouveau-Mexique). Mais juste après, une fois passé le cap des 60 ans, il a accepté de s’engager dans une nouvelle aventure, la série « Lucky Hank », qu’a lancée la chaîne américaine AMC ce 19 mars. Il s’agit de l’adaptation du roman « Straight Man » (1997) de Richard Russo (détenteur du Prix Pulitzer), où il joue le barbu Hank Devereaux, professeur et président du département d’anglais d’un collège plutôt insignifiant de Pennsylvanie, dont la bibliothèque ne contient même pas le seul et unique livre qu’il ait écrit.

Quand on découvre ce personnage, il est aigri, amer, désabusé, démotivé… Ce qui le rend particulièrement blessant et pénible avec ses élèves et collègues. « Avec le temps, il s’est transformé en zombie », nous a dit à son sujet Bob Odenkirk. « Il s’est jeté un sort, en quelque sorte, s’est fermé comme une huître. Mais il va revenir à la vie. Saul était très dur à jouer car il est extrêmement seul. Il voulait que Kim (Rhea Seehorn, NdR) l’aime, mais elle et lui ne se sont jamais vraiment trouvés. Ce que j’aime chez Hank, c’est qu’il aime sa femme Lily, incarnée par la merveilleuse Mireille Enos (« The Killing », « World War Z »), et qu’elle l’aime aussi. Il aime aussi sa fille Julie (Olivia Scott Welch), même s’il se fritte pas mal avec elle (au sujet de l’argent et de son petit ami, NdR), et elle l’aime aussi. Et je le répète : j’aime que Hank ait de l’humour. Saul était parfois amusant, mais sans en avoir conscience. Hank, lui, rit de la situation dont il souffre. Il est drôle et il le sait, il est vif, fait des blagues tout le temps, d’où le titre du roman, « Straight Man » (qui peut se traduire par « Homme cash/direct », NdR). Aujourd’hui, ‘straight man’ veut surtout dire ‘hétérosexuel’, donc nous avons donné un autre titre à la série, pour éviter toute confusion. Elle s’appelle ‘Lucky Hank’, et c’est totalement approprié. Parce qu’en fait, Hank a de la chance. Il pense peut-être le contraire, mais plus on le suit, plus on pense ‘waouh il a du bol, ce mec’. J’aime tous ces côtés positifs, que n’avait pas Saul. Je viens du monde de la comédie et ici, elle est présente à 50 %. »