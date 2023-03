Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après avoir été bourgmestre f.f., vous êtes bourgmestre en titre. Quel premier bilan tirez-vous de cette première année ?

J’ai exercé la fonction sept mois en 2019 et je sens vraiment la différence. La gestion d’une commune est vraiment devenue de la gestion de crise. À notre mission usuelle et quotidienne, se sont ajoutées d’autres missions qui rendent le travail véritablement prenant et acharné (7 jours sur 7). Depuis la prestation de serment, ça a été une alternance entre des moments chaleureux, constructifs et cordiaux (j’étais à peine arrivée qu’Auderghem a été nommée par Moustique la meilleure commune de Bruxelles), et un travail du quotidien absolument hallucinant par rapport aux missions des communes qui ne sont pas figées.

Vous parlez de nouvelles missions, quelles sont-elles ?