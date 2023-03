«Series Mania»: Brian Cox critique violemment nos sociétés: «Comment est-ce qu’un idiot comme Donald Trump peut arriver là?»

Présent lors d’une masterclasse gratuite d’1h30 au festival « Series Mania » à Lille, ce samedi 18 mars, l’acteur Brian Cox a abordé de nombreux sujets. L’interprète de Logan Roy dans la série « Succession », présent pour le lancement de la 4e saison, a expliqué ne pas avoir beaucoup de points communs avec son personnage.

« Logan est un pessimiste. Je suis un optimiste », explique le comédien. « Je crois que les choses vont être justes, si je fais des choses justes. Pour l’instant, l’humanité est plutôt décevante. On voit ce qui se passe en Ukraine, en Iran, en Afghanistan. Le monde ne va pas bien. Et on le voit avec des idiots comme Donald Trump. Comment est-ce qu’un idiot comme lui peut arriver à un tel niveau ? Trump n’était que les coulisses, que le début de ce que l’on voit maintenant. »