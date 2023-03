Le Port de Bruxelles lance sa campagne «Le canal, je le kiffe clean»

En 2022, le Port de Bruxelles a ramassé, grâce à ces trois bateaux nettoyeurs, 160m3 de déchets sur le canal. Avec cette campagne de sensibilisation renouvelée, le Port entend sensibiliser la population et les riverains au fait que leur canal est encore plus beau quand il est propre et que chacun peut jouer un rôle pour éviter que des déchets ne s’y retrouvent.

« Clean, c’est aussi le nom de la première Stratégie régionale de propreté urbaine, lancée l’an passé pour rendre Bruxelles plus propre et plus agréable à vivre. Je me réjouis de voir que le Port participe activement à sa mise en œuvre, tant au niveau de la prévention, comme avec cette campagne, qu’au niveau du nettoyage du canal ou encore de la gestion des déchets des bateliers », souligne le ministre bruxellois de l’Environnement Alain Maron (Ecolo).