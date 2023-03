D3A ACFF - Tournai a presque tout bien fait, sauf marquer

Dominer n’est pas gagner

Destrain, Lekehal à de nombreuses reprises et même Pieraert n’ont pas réussi à déflorer le marquoir. Mais dans le jeu par rapport à la semaine dernière, Luigi Nasca souhaitait moins concéder et plus créer du danger, et il a été écouté. « C’est de bon augure. C’est notre première cleansheet ensemble et j’y tiens beaucoup car c’est d’abord important de bien défendre et ensuite d’améliorer nos transitions pour être plus efficaces devant. Nous sommes occupés de créer une animation, que nous avons vue un peu mieux ce samedi. Le plus difficile, c’est de se créer des occasions et de marquer. Il y a encore du pain sur la planche, mais nous le savions », ajoutait l’entraîneur tournaisien. Concrètement, une seule chose a manqué : la concrétisation. « Il y a eu quelques beaux petits mouvements, mais nous n’avons pas mis les buts. Et seuls les buts comptent », concluait Luigi Nasca. Tournai sait donc ce qu’il reste à faire lors des cinq derniers matchs, marquer, tout simplement.