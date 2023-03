Un temps progressivement plus sec et ensoleillé: la météo région par région

Sur l’ouest du pays, le temps deviendra sec et plus ensoleillé au fil des heures, annonce l’IRM dans ses dernières prévisions. Les maxima se situeront entre 8°C en Hautes-Fagnes et 14°C en Campine.

Le vent sera le plus souvent modéré et virera au nord-ouest en basse et moyenne Belgique, et à l’ouest en haute Belgique.