Permis d’urbanisme délivré pour l’Abbaye de la Cambre

La conception et les études ont été réalisées par le bureau d’études Origin Architecture & Renovation.

Ce permis intermédiaire, introduit par Beliris, autorise la suppression des éléments intérieurs pour mettre à nu la structure du bâtiment et ainsi avoir une meilleure vision de son état. Cette première étape est nécessaire pour la suite de l’étude avant le réaménagement de l’aile capitulaire du bâtiment.

Les façades, la menuiserie extérieure et le toit de l’aile datant du 13e siècle ont déjà été restaurés en 2015. Pour préparer le bâtiment à sa nouvelle vie, c’est au tour de l’intérieur de faire entièrement peau neuve.

L’aile capitulaire de l’Abbaye de la Cambre, en grande partie vacante, va recevoir une nouvelle affectation culturelle. La Fabrique d’église d’Ixelles, en charge de la gestion des biens d’une communauté religieuse locale, souhaite ouvrir l’espace à des orchestres de chambre, des expositions, des formations et des conférences.

« L’ambition affichée est de traiter l’édifice avec le plus grand soin », précise Beliris. Dans la mesure du possible, les anciens éléments de valeur seront conservés et intégrés à l’intérieur.