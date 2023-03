La princesse Maria de Lambertye-Gerbéviller, maman du prince de Ligne d’Antoing, est décédée à l’âge de 100 ans

C’est entourée de membres de sa famille que la princesse Maria del Rosario de Lambertye-Gerbéviller avait fêté ses 100 printemps en octobrer dernier. Nous venons d’apprendre le décès de celle que ses proches appelaient affectueusement « Yayo ». La princesse est née le 14 octobre 1922 à Paris, de mère espagnole et de père français. Son papa était le marquis de Lambertye. Le 11 mars 1942, elle a épousé le prince Jean-Charles de Ligne-La Tremoïlle. De cette union sont nés trois enfants : Hedwige, Charles-Antoine et Nathalie. Durant la Seconde guerre mondiale, son père, qui avait le commandement de la ville de Calais, et quelques volontaires entraient dans la ville pour la défendre. Il est mort lors des bombardements de la Ville par les Allemands. A la famille de la princesse, Nord Eclair adresse ses sincères condoléances.