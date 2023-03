Thibaut Courtois lance le Clasico contre le FC Barcelone: «Nous voulons continuer à leur mettre la pression»

Le gardien madrilène compare ce Clasico à celui perdu à domicile contre le Barça en Coupe d’Espagne. « Ce sera différent du Clásico en Copa, parce qu’ils jouent à domicile et en coupe, c’est deux matchs. Ils ont bien défendu avec nous et nous avons concédé un but malheureux. Aujourd’hui, il y aura plus d’opportunités pour nous. »