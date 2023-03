Vous avez un doute sur la qualité de votre carburant à la pompe ? Voici ce que vous devez faire, c’est gratuit!

Mais le directeur ne s’est pas dérobé pour autant. « Si un client constate un problème lié à nos carburants, nous l’invitons à introduire une plainte étayée et documentée. Nous prendrons nos responsabilités sur base d’un rapport d’expertise détaillé démontrant la nature et les causes exactes des dommages ».

Chaque année, plus de 10.000 échantillons sont prélevés dans les 3.152 stations-service du pays (au moins 1 prélèvement par an dans chaque station). En 2021, ces 10.557 prélèvements ont révélé une légère dégradation : on est passé de 3,29 % de carburant non conforme en 2020 à 4,57 % en 2021. « Mais sous 5 %, on peut considérer que la qualité de nos carburants est bonne », conclut la Fapetro dans son dernier rapport. Les non-conformités constatées concernent surtout un problème au niveau de la pression de vapeur (elle varie selon la saison), du point éclair (température à laquelle le carburant s’enflamme) ou de la stabilité d’oxydation.

Que faire alors ?

La Fapetro peut aussi analyser à la demande

« Si le consommateur a un gros doute sur la qualité d’un carburant, nous l’invitons à nous téléphoner ou à nous envoyer un mail afin que nous allions effectuer un prélèvement dans la station-service en question », explique Mathias Gueth, responsable du secrétariat chez Fapetro. « Nous pouvons avoir les résultats dans les 24 heures, ou en 2 ou 3 jours si le premier résultat est non-conforme et qu’il faut passer par une contre-analyse ».