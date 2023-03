«HPI»: Audrey Fleurot et l’équipe de la série lèvent le voile sur la saison 3

Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bérangère McNeese et une partie de l’équipe de « HPI » étaient présents au festival « Séries Mania » à Lille, ce samedi 18 mars. Ils étaient présents pour rencontrer leurs fans, mais aussi (et surtout) pour la diffusion du premier épisode de la 3e saison de « HPI » en avant-première.

de videos

Lire aussi «Series Mania»: Brian Cox critique violemment nos sociétés: «Comment est-ce qu’un idiot comme Donald Trump peut arriver là?»

Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou en ont profité par parler de l’évolution de leurs personnages, Morgane et Adam. « On sait qu’il y a eu six mois de dépression », explique l’actrice. « Comme c’est Morgane, elle ne va pas réagir de la même façon que nous. Elle a claqué la porte, elle est redevenue une femme de ménage. C’est toujours important de la mettre dans des situations compliquées pour qu’il y ait un nouveau challenge. Ici, elle reprend le contrôle de sa vie. »