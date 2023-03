Nouveau calendrier scolaire: les mouvements de jeunesse ne trouvent plus d’endroit de camps!

Cette forte pression sur les endroits de camp proviendrait de la réduction de la durée des vacances d’été selon elle. « En commençant les vacances le 8 juillet, les opportunités de réservation se réduisent », explique-t-elle. « De plus en plus d’enfants rejoignent les mouvements de jeunesse et partent donc en camp. Cette augmentation de la demande augmente inévitablement les prix, il est donc difficile de trouver un endroit 100 % accueillant à un prix correct ».

Pas moyen non plus de prévoir des camps en août à cause des secondes sessions dans le supérieur. « Selon moi, il faut mettre en place des incitants pour les logeurs et mobiliser certains pouvoirs publics pour régler cette problématique prise en compte tardivement. Cela doit être l’objet de la Task Force mise en place depuis septembre », explique la sénatrice avant d’ajouter : « Une fois cette situation réglée, il faudra aussi prendre en compte les mouvements de jeunesse lors de la réforme du calendrier du supérieur pour éviter que le problème ne se répète ».