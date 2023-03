Pol Wasteels, déjà 78 carnavals louviérois à son compteur!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pol a 5 ans quand la Seconde Guerre Mondiale se termine. En juin 1945, pour fêter la libération, un cortège carnavalesque est organisé à La Louvière. Ses parents le déguisent en Spirou et la magie va s’opérer : « Maman m’a toujours affirmé que j’avais adopté une attitude de sidération en voyant mes premiers gilles, j’étais étrangement calme… elle a compris tout de suite que c’était le personnage que je voulais incarner, j’étais en admiration ! En 1946 au Laetare, poussé par mes parents et mon grand-père, j’étais enfin Gille dans la société des « Boute-en-train » et je ne l’ai plus jamais quittée ».