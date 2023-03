Remplacement des glissières à la rue Paul Pastur et à la Chasse des Bonniers à Quaregnon: voici les déviations prévues

Le remplacement des glissières bordant les deux rues suivantes, à Quaregnon, aura un impact sur la circulation dès ce lundi 20 mars.

– La chasse des Bonniers sera fermée à la circulation à partir de ce 20 mars, entre son numéro 26 et le carrefour avec la rue Paul Pastur, afin de permettre l’installation de glissières dans la descente. La circulation, l’arrêt et le stationnement y seront interdits jusqu’à la fin des opérations. Les accès à la cité Cosmopolite et à la place du Rivage sont assurés par une déviation via la rue Louis Caty ;