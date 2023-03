Budget fédéral: le MR met la pression sur l’emploi à l’entame des travaux budgétaires

«C’est de l’autosatisfaction, une extrapolation sans base concrète. Ce que nous connaissons n’est rien d’autre que l’effet d’un rattrapage post-covid et un effet du vieillissement de la population qui réduit le nombre de chômeurs sans nous permettre de rejoindre la moyenne européenne. A nos yeux, il y a plutôt lieu de s’inquiéter. Nous avons conclu un 1er jobdeal avec ce gouvernement mais il n’est pas suffisant. Il nous faudra un jobdeal 2 qui soit une véritable réforme du marché de l’emploi qui remet des chômeurs au travail», a dit M. Clarinval à l’Agence Belga.

«Il n’y a pas de quoi se réjouir», a expliqué, graphique à l’appui, le président des libéraux francophones, Georges-Louis Bouchez en faisant remarquer que l’écart de la Belgique avec la moyenne européenne s’était encore creusé. «Notre amélioration est purement conjoncturelle.»

Dans l’opposition, la N-VA a tenu un discours comparable. Le chef de groupe des nationalistes flamands, Peter De Roover, conteste aussi cette attente d’un taux d’emploi de 80% en 2030. «Aujourd’hui, il y a 1,4 million de bénéficiaires d’allocations en âge de travailler, dont 300.000 chômeurs. Pour ne pas stagner à un pourcentage de 74-75%, des réformes structurelles dignes de ce nom sont nécessaires sur le marché du travail et dans notre système d’allocation», a-t-il souligné.

Ces déclarations sont faites alors que le gouvernement entre en conclave pour ajuster le budget 2023. Une première réunion a commencé dimanche à 13h00. «On va travailler sur un cadre de 23 et 24», a expliqué M. Clarinval à son arrivée au 16 rue de la Loi. A ses yeux, l’exercice doit inclure une discussion sur le marché de l’emploi: «Avant d’augmenter les impôts ou diminuer les dépenses, il faut qu’on aille vers 80% de personnes qui travaillent dans ce pays. Chaque chômeur qui travaille, c’est des dépenses en moins pour la sécu et des dépenses en plus pour le budget. C’est en faisant cela que l’on évitera de prendre des mesures difficiles pour le budget.»